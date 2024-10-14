NYT: на Украине разворачивается поединок «дронов-драконов»

Список боевых дронов, применяемых на Украине, пополнился: появились «дроны-драконы» — оружие, способное «выплевывать» расплавленный металл, который горит при температуре примерно 2400 градусов по Цельсию, пишет Марк Сантора в статье для New York Times.

Источник: AP 2024

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Как поясняет издание, дроны-драконы — это новый вид беспилотников, которые стороны начали активно задействовать в боях на Украине. К «драконам» крепятся емкости с термитной смесью, в результате чего новые беспилотники способны «выплевывать» расплавленный металл, который горит при температуре примерно 2400 градусов по Цельсию.

Термитная смесь — порошкообразная смесь алюминия или реже магния с оксидами различных металлов, как правило, железа. При воспламенении она вызывает самоподдерживающуюся реакцию, из-за которой ее практически невозможно потушить.

Термитная смесь была разработана сто лет назад для сварки железнодорожных путей и с разрушительными последствиями использовалась в обеих мировых войнах. На Украине термитная смесь до сих пор в основном применялась в артиллерийских снарядах и ручных гранатах.

Теперь емкости с ней крепят на беспилотники, которые проносятся над позициями противника, осыпая его дождем горящего металла, прежде чем спикируют вниз. Пламя поджигает растительность, которую силы противника используют в качестве укрытия, и, выжигая ее дотла, открывает для обзора и удара их самих и их технику.

Дроны-драконы — это еще один шаг в революции беспилотной войны, которая изменила поле боя. Их роль в качестве лаборатории для импровизации и адаптации стала отличительной чертой этого конфликта.

Хотя первыми делать дроны-драконы додумались украинцы, русским не потребовалось много времени, чтобы наладить выпуск собственных «драконов», пишет NYT.

В сентябре вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видно, как российские войска используют беспилотники для обстрела украинских позиций. Он привел цитату из «Игры престолов»: «Не мечты сделали нас королями, а драконы».

Международное право не запрещает применение термитной смеси, однако ее использование в гражданских районах запрещено Конвенцией о конкретных видах обычного оружия — руководством времен холодной войны, изданным под эгидой Организации Объединенных Наций.

До сих пор не было никакой существенной критики в адрес «драконов», которые пока использовались только против военных целей, а не против гражданских лиц.

Дроны-драконы — лишь малая толика быстро растущего парка беспилотников, используемых обеими сторонами конфликта. Москва и Киев вступили в гонку вооружений, направленную на внедрение инноваций и массовое производство беспилотных летательных аппаратов, которые с каждым днем летают быстрее и дальше и становятся все более смертоносными.

В начале октября Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина планирует произвести 1,5 млн БПЛА, но хочет увеличить производство до 4 млн в год. Ранее в этом году Украина создала Силы беспилотных систем — первое в мире военное подразделение, специализирующееся на ведении беспилотных боевых действий.

Россия, со своей стороны, эффективно переориентировала экономику на поддержку военно-промышленного комплекса и недавно объявила о запланированном повышении расходов на военные нужды в 2025 году на 25%, до более чем 145 млрд долларов. В результате она способна производить беспилотники с невероятной скоростью.

В сентябре Владимир Путин встретился с представителями Российской военно-промышленной комиссии и отметил важность дальнейшего расширения производства беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в прошлом году российские компании поставили всего около 140 000 БПЛА, а в 2024 году нарастили их производство в десять раз — до 1,4 млн.

По словам Марины Мирон, научного сотрудника отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона, русские были «довольно медлительны в начале» конфликта, но сейчас они тратят огромные суммы на исследования и разработки и могут внедрять новые инновации быстрее, чем украинцы. «Они начали действовать оперативно», — добавила она.

Кроме того, Россия, как пишет NYT, получила значительную поддержку от Ирана, который отправляет ей беспилотники для использования на Украине.

Сейчас налажен выпуск десятков типов беспилотников.

Разведывательные беспилотники летают высоко в небе и помогают артиллерийским расчетам и ракетчикам определять цели. Морские дроны Украина использует, пытаясь вытеснить российский военно-морской флот с большей части Черного моря. Обе стороны регулярно используют ударные беспилотники дальнего действия со спутниковой навигацией для поражения целей, находящихся на расстоянии сотен километров.

Ближе к земле небо заполнено относительно дешевыми одноразовыми ударными беспилотниками, известными как FPV-дроны. Ими управляют операторы со специальной гарнитурой, которая транслирует видео с дрона в режиме реального времени. Они могут поражать цели на расстоянии более 15 километров от оператора.

Однако наиболее ценным ресурсом на поле боя становятся квалифицированные пилоты — ведь их гораздо труднее заменить.