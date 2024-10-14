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NYT: на Украине разворачивается поединок «дронов-драконов»

Список боевых дронов, применяемых на Украине, пополнился: появились «дроны-драконы» — оружие, способное «выплевывать» расплавленный металл, который горит при температуре примерно 2400 градусов по Цельсию, пишет Марк Сантора в статье для New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как поясняет издание, дроны-драконы — это новый вид беспилотников, которые стороны начали активно задействовать в боях на Украине. К «драконам» крепятся емкости с термитной смесью, в результате чего новые беспилотники способны «выплевывать» расплавленный металл, который горит при температуре примерно 2400 градусов по Цельсию.

Термитная смесь — порошкообразная смесь алюминия или реже магния с оксидами различных металлов, как правило, железа. При воспламенении она вызывает самоподдерживающуюся реакцию, из-за которой ее практически невозможно потушить.

Термитная смесь была разработана сто лет назад для сварки железнодорожных путей и с разрушительными последствиями использовалась в обеих мировых войнах. На Украине термитная смесь до сих пор в основном применялась в артиллерийских снарядах и ручных гранатах.

Теперь емкости с ней крепят на беспилотники, которые проносятся над позициями противника, осыпая его дождем горящего металла, прежде чем спикируют вниз. Пламя поджигает растительность, которую силы противника используют в качестве укрытия, и, выжигая ее дотла, открывает для обзора и удара их самих и их технику.

Дроны-драконы — это еще один шаг в революции беспилотной войны, которая изменила поле боя. Их роль в качестве лаборатории для импровизации и адаптации стала отличительной чертой этого конфликта.

Хотя первыми делать дроны-драконы додумались украинцы, русским не потребовалось много времени, чтобы наладить выпуск собственных «драконов», пишет NYT.

В сентябре вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видно, как российские войска используют беспилотники для обстрела украинских позиций. Он привел цитату из «Игры престолов»: «Не мечты сделали нас королями, а драконы».

Международное право не запрещает применение термитной смеси, однако ее использование в гражданских районах запрещено Конвенцией о конкретных видах обычного оружия — руководством времен холодной войны, изданным под эгидой Организации Объединенных Наций.

До сих пор не было никакой существенной критики в адрес «драконов», которые пока использовались только против военных целей, а не против гражданских лиц.

Дроны-драконы — лишь малая толика быстро растущего парка беспилотников, используемых обеими сторонами конфликта. Москва и Киев вступили в гонку вооружений, направленную на внедрение инноваций и массовое производство беспилотных летательных аппаратов, которые с каждым днем летают быстрее и дальше и становятся все более смертоносными.

В начале октября Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина планирует произвести 1,5 млн БПЛА, но хочет увеличить производство до 4 млн в год. Ранее в этом году Украина создала Силы беспилотных систем — первое в мире военное подразделение, специализирующееся на ведении беспилотных боевых действий.

Россия, со своей стороны, эффективно переориентировала экономику на поддержку военно-промышленного комплекса и недавно объявила о запланированном повышении расходов на военные нужды в 2025 году на 25%, до более чем 145 млрд долларов. В результате она способна производить беспилотники с невероятной скоростью.

В сентябре Владимир Путин встретился с представителями Российской военно-промышленной комиссии и отметил важность дальнейшего расширения производства беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в прошлом году российские компании поставили всего около 140 000 БПЛА, а в 2024 году нарастили их производство в десять раз — до 1,4 млн.

По словам Марины Мирон, научного сотрудника отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона, русские были «довольно медлительны в начале» конфликта, но сейчас они тратят огромные суммы на исследования и разработки и могут внедрять новые инновации быстрее, чем украинцы. «Они начали действовать оперативно», — добавила она.

Кроме того, Россия, как пишет NYT, получила значительную поддержку от Ирана, который отправляет ей беспилотники для использования на Украине.

Разведывательные беспилотники летают высоко в небе и помогают артиллерийским расчетам и ракетчикам определять цели. Морские дроны Украина использует, пытаясь вытеснить российский военно-морской флот с большей части Черного моря. Обе стороны регулярно используют ударные беспилотники дальнего действия со спутниковой навигацией для поражения целей, находящихся на расстоянии сотен километров.

Ближе к земле небо заполнено относительно дешевыми одноразовыми ударными беспилотниками, известными как FPV-дроны. Ими управляют операторы со специальной гарнитурой, которая транслирует видео с дрона в режиме реального времени. Они могут поражать цели на расстоянии более 15 километров от оператора.

Однако наиболее ценным ресурсом на поле боя становятся квалифицированные пилоты — ведь их гораздо труднее заменить.

«Пилоты — это специалисты, которые ценятся на вес золота, и их защита — первостепенная задача, — подчеркнул командир роты ударных БПЛА 68-й отдельной егерской бригады ВСУ под названием “Шершни Довбуша. — Обнаружив позицию, враг не жалеет ресурсов для ее уничтожения».