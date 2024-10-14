Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные посещения провела украинская сторона. Также в интервью сайту «Аргументы и факты» она рассказала, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям, прошли уже три такие акции, скоро будут переданы ещё по 300 писем каждой из сторон.