Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области

Кроме того, «Восток» и другие группировки, задействованные в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю и отразили 14 контратак ВСУ. Киев потерял до 1765 военнослужащих.
Также украинские войска лишились бронетранспортера, БМП, четырёх боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёра М113 производства США и Kirpi турецкого производства, самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства и «Богдана», гаубиц М198 и М777 производства США, орудия Д-20 и двух Д-30, а также М119 производства США и противотанковой пушки «Рапира».
Помимо этого, уничтожены восемь полевых складов с боеприпасами. Средства российской ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.
Отражены контратаки у границы
В отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сказано, что подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак противника.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки ВСУ потеряли более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета. Один военнослужащий сдался в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22950 военнослужащих.
Больше тысячи обращений
Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях РФ, аналогичные посещения провела украинская сторона. Также в интервью сайту «Аргументы и факты» она рассказала, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям, прошли уже три такие акции, скоро будут переданы ещё по 300 писем каждой из сторон.
Кроме того, по словам Москальковой, в аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать. После обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, разлученных в ходе специальной военной операции, добавила она.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги в результате обстрела Шебекинского городского округа. Всего за воскресенье по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа украинские войска выпустили 21 боеприпас и атаковали двумя беспилотниками. Кроме того, один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны были ранены в результате обстрела Белгородского района.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник встретился в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта, сообщили в МИД РФ.
Интерес к российскому вооружению на мировом рынке очень высок, после окончания спецоперации он вырастет кратно, большим спросом пользуется техника, испытанная в ходе боевых действий, заявил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.
Больше не верят
Издание Bild со ссылкой на документ министерства обороны сообщило, что ведомство более «не верит» в то, что Украина на фоне успехов российской армии в ближайшее время сможет перейти к контрнаступлению. Само ведомство отказалось комментировать этот вопрос, сославшись на секретность своей оценки ситуации по Украине.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен настаивать на скорейшем выделении Украине кредита под замороженные активы РФ для укрепления ее военного потенциала.
Усугубить ситуацию
Украинские СМИ и чиновники в понедельник сообщали о взрывах в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне. Также сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области и припортовой инфраструктуры в Одессе.
Американская газета Washington Post сообщила, что подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и «коммерциализируя» конфликт. Оценить эффективность таких мер не представляется возможным, так как данные о численности новобранцев не публикуются.
Другое американское издание Wall Street Journal выпустило материал, согласно которому украинские чиновники и военные жалуются на недостаточную поддержку со стороны Запада на фоне проблем на фронте и продвижения сил РФ. Также, по данным газеты, Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, а отключения электроэнергии по всей стране могут усугубить ситуацию.