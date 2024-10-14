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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 14 октября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 70 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили 22 950 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 14 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Российские войска за сутки отразили пять контратак противника в районах Любимовки, Ольговки и Толстого Луга. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским силам в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. В Курской области были поражены позиции 12 украинских бригад. За сутки Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один украинский военнослужащий сдался в плен за сутки.

За время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла свыше 22 950 военнослужащих, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 917 бронированных машин.

Заявление Алаудинова

Около половины территории Курской области, занятой Вооруженными силами Украины с начала августа, освобождена, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.

Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена.

Апты Алаудинов
генерал-майор, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат»

Рассказы жителей Суджи

Военнослужащие ВСУ открывали огонь в упор по молодым людям в Судже Курской области. Очевидцы событий в Курской области рассказали следователям, что украинские военные «расстреливали всех подряд» на дороге к селу Мартыновка.

«Говорят, стариков еще более-менее [щадили], а молодых ребят в упор расстреливают, и все. Без разбора», — рассказала жительница города Суджи.

Были случаи расстрелов подростков, пытавшихся покинуть Малую Локню на мопеде.

Местные жители вынуждены были бежать по полям, спасаясь от беспилотников.

«Мы бежали 20 км по полям. Дроны летели над нами», — рассказала одна из местных жительниц.

Также очевидцы сообщили, что ВСУ отключили водо- и газоснабжение. Позже людей эвакуировали в населенный пункт Белая, а из него увезли в Курск.

Заявления Москальковой

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. курян, которых, возможно, насильно вывезли ВСУ. Она отметила, что принудительный вывоз гражданских лиц нарушает Женевскую конвенцию.

Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. И мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку.

Татьяна Москалькова
российский омбудсмен

Москалькова также написала украинскому коллеге с просьбой уточнить количество насильно вывезенных жителей.

По данным Москальковой, в 65 регионах России в пунктах временного размещения находятся 30 415 человек, включая 7 670 детей. Из Курской области эвакуировано 112,3 тыс. человек, в ПВР размещены 12,3 тыс. (из них 3,6 тыс. — несовершеннолетние).