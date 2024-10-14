Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 14 октября 2024 года

Российские войска за сутки отразили пять контратак противника в районах Любимовки, Ольговки и Толстого Луга. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским силам в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. В Курской области были поражены позиции 12 украинских бригад. За сутки Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один украинский военнослужащий сдался в плен за сутки.