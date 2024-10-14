Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска за сутки отразили пять контратак противника в районах Любимовки, Ольговки и Толстого Луга. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским силам в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. В Курской области были поражены позиции 12 украинских бригад. За сутки Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один украинский военнослужащий сдался в плен за сутки.
За время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла свыше 22 950 военнослужащих, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 917 бронированных машин.
Заявление Алаудинова
Около половины территории Курской области, занятой Вооруженными силами Украины с начала августа, освобождена, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена.
Рассказы жителей Суджи
Военнослужащие ВСУ открывали огонь в упор по молодым людям в Судже Курской области. Очевидцы событий в Курской области рассказали следователям, что украинские военные «расстреливали всех подряд» на дороге к селу Мартыновка.
Были случаи расстрелов подростков, пытавшихся покинуть Малую Локню на мопеде.
Местные жители вынуждены были бежать по полям, спасаясь от беспилотников.
Также очевидцы сообщили, что ВСУ отключили водо- и газоснабжение. Позже людей эвакуировали в населенный пункт Белая, а из него увезли в Курск.
Заявления Москальковой
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. курян, которых, возможно, насильно вывезли ВСУ. Она отметила, что принудительный вывоз гражданских лиц нарушает Женевскую конвенцию.
Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. И мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку.
Москалькова также написала украинскому коллеге с просьбой уточнить количество насильно вывезенных жителей.
По данным Москальковой, в 65 регионах России в пунктах временного размещения находятся 30 415 человек, включая 7 670 детей. Из Курской области эвакуировано 112,3 тыс. человек, в ПВР размещены 12,3 тыс. (из них 3,6 тыс. — несовершеннолетние).