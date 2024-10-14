Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейком

Елена Чесакова, которая была задержана в Одессе за попытку повесить российский флаг на месте демонтированного памятника Екатерине II, жива и находится под домашним арестом. Об этом RT сообщила ее мать. По словам собеседницы издания, сейчас Чесакова находится с сыном и дочерью.