Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейком

7 октября жительница Одессы попыталась повесить российский флаг на постамент, на котором ранее стоял памятник российской императрице, скандируя при этом: «Россия — мощь». Прохожие отобрали у нее флаг, на место прибыли полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), женщину задержали.
Спустя несколько дней, 11 октября, бывший нардеп Украины Олег Царев заявил в телеграм-канале, что арестованную за попытку вывесить российский флаг, «по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО». «Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал тогда экс-депутат.
Памятник основателям Одессы — императрице Екатерине II и ее сподвижникам — демонтировали в декабре 2022 года.