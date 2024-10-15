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ВСУ разбросали мины «Лепесток» в Белгородском районе, взорвалось авто

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины “Лепесток”. В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — написал он.

Оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность минируется дистанционно. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.