ВСУ разбросали мины «Лепесток» в Белгородском районе, взорвалось авто

«В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины “Лепесток”. В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — написал он.
Оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность минируется дистанционно. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.