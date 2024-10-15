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Еadaily: цепочка с амулетом спасла жизнь российскому бойцу под Курском

На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий чудом остался жив во время атаки Вооруженных сил Украины. Подробности озвучили авторы Еadaily.

По их данным, пограничник участвовал в боевых действиях в Курской области. В один из моментов ему в шею прилетел осколок мины.

Удар пробил вену, однако в двух миллиметрах от нее нетронутой осталась артерия. Причиной чудесного спасения стала цепочка с амулетом, которая защитила артерию.

На цепочке висел медальон с изображением Уастырджи. Это персонаж осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Кроме того, образ персонажа связывают со святым Георгием.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ уже пятые сутки наступают в Курской области. Они прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территориях, которые находятся под контролем Киева.