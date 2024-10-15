Еadaily: цепочка с амулетом спасла жизнь российскому бойцу под Курском

Российский военнослужащий чудом остался жив во время атаки Вооруженных сил Украины. Подробности озвучили авторы Еadaily.
По их данным, пограничник участвовал в боевых действиях в Курской области. В один из моментов ему в шею прилетел осколок мины.
Удар пробил вену, однако в двух миллиметрах от нее нетронутой осталась артерия. Причиной чудесного спасения стала цепочка с амулетом, которая защитила артерию.
На цепочке висел медальон с изображением Уастырджи. Это персонаж осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Кроме того, образ персонажа связывают со святым Георгием.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ уже пятые сутки наступают в Курской области. Они прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территориях, которые находятся под контролем Киева.