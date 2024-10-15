На донецком направлении российские Вооруженные силы продолжают сохранять стратегическую инициативу и продвигаются вперед.
Однако любое наступление требует тщательной подготовки, включая работу разведки. В данный момент особое внимание сосредоточено на лесопосадках, где противник сумел создать и умело замаскировать огневые позиции.
В одном из видео, опубликованном в Telegram-канале WarGonzo, была зафиксирована работа авиации: украинский военный допустил ошибку, необдуманно приблизившись к миномёту, который показывает его точное местоположение.
После корректировок с воздушной разведки по координатам был нанесен удар с помощью беспилотника, который успешно поразил цель.
Ранее была установлена личность военного США, обнаруженного в подбитом в Курской области бронетранспортере (БТР) Stryker. Его нашли вместе с телами семи американских солдат.