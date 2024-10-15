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Боец ВСУ выдал расположение миномета, после чего он был сразу уничтожен

Украинский военный допустил ошибку, необдуманно приблизившись к миномёту, который показывает его точное местоположение.
Источник: Аргументы и факты

На донецком направлении российские Вооруженные силы продолжают сохранять стратегическую инициативу и продвигаются вперед.

Однако любое наступление требует тщательной подготовки, включая работу разведки. В данный момент особое внимание сосредоточено на лесопосадках, где противник сумел создать и умело замаскировать огневые позиции.

В одном из видео, опубликованном в Telegram-канале WarGonzo, была зафиксирована работа авиации: украинский военный допустил ошибку, необдуманно приблизившись к миномёту, который показывает его точное местоположение.

После корректировок с воздушной разведки по координатам был нанесен удар с помощью беспилотника, который успешно поразил цель.

Ранее была установлена личность военного США, обнаруженного в подбитом в Курской области бронетранспортере (БТР) Stryker. Его нашли вместе с телами семи американских солдат.