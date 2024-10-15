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Украинский беспилотник атаковал грузовик в Белгородском районе

Водитель со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног был госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины выпустили беспилотный летательный аппарат по Белгородской области. О последствиях рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся по грузовому автомобилю. В результате множественные тяжелые осколочные ранения получил водитель транспортного средства.

«На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника», — уточнил Гладков.

Он добавил, что мужчина был попутным транспортом отправлен для получения медицинской помощи. Сейчас он находится в городской больнице № 2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что обстрелу подверглось село Красный Октябрь в Белгородской области. ВСУ для того, чтобы навредить мирным гражданам, разбросали запрещенные мины «Лепесток».