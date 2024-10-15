Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Приходько погиб после боя в Мали

Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько, известный под позывным «Майкл», погиб 12 октября в Мали в результате полученных в бою с террористами смертельных ранений, детали приводит Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
Как уточняется, в битве численное превосходство было на стороне противника. Приходько возглавил группу быстрого реагирования, которая выдвинулась в район боевых действий для выполнения оперативной задачи.
Сообщается, что он грамотно построил действия своего подразделения, чтобы предотвратить прорыв боевиков из окружения. Благодаря этому удалось осуществить атаку с применением артиллерийских и авиационных ударов, при которых террористы были полностью уничтожены. Приходько лично ликвидировал восемь боевиков.
Михаил Приходько будет посмертно награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер».
Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» смогла вернуть тела бойцов, погибших в Мали из-за засады повстанцев-туарегов в конце июля.