Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Приходько погиб после боя в Мали

Сообщается, что он грамотно построил действия своего подразделения, чтобы предотвратить прорыв боевиков из окружения. Благодаря этому удалось осуществить атаку с применением артиллерийских и авиационных ударов, при которых террористы были полностью уничтожены. Приходько лично ликвидировал восемь боевиков.