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Артиллеристы не позволили формированиям ВСУ закрепиться на позициях под Угледаром

Российские артиллеристы не дали формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на новых позициях под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября сообщили в Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц (САУ) 2С3 «Акация» и 240-миллиметровых минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерии группировки войск «Восток» из Бурятии нанесли удары по позициям подразделений противника. Как отметили в Минобороны, САУ «Акация» применяется для поражения временных опорных пунктов, окопов и блиндажей противника. Там, где противник занимает укрепленные сооружения из бетона, работает 240-миллиметровый миномет «Тюльпан».

Главная задача артиллеристов из Бурятии — не дать отступающим подразделениям ВСУ окопаться на новых позициях в лесополосах на Времевском участке южнодонецкого направления.

«Если оператор ошибся на одно деление, то снаряд уже ушел не туда, куда надо. То есть если на больше чем 1 мм, то снаряд дальше ушел, перелет. А если на меньше один, то уже недолет на цель», — рассказал о тонкости и ответственности работы наводчик с позывным Муравей.

На боевых выездах экипажи САУ всегда сопровождают расчеты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для предохранения от воздействия дронов ВСУ на боевые машины устанавливают дополнительную защиту и строго соблюдают маскировку.

«Чтобы не прилетела ответка, дроны-разведчики — уходим по лесополке. Иногда останавливаемся, маскируемся, выжидаем. Слушаем, чтобы за нами не прослеживали дроны разведки. Расчеты постов воздушного наблюдения с нами всегда», — отметил заместитель командира взвода с позывным Борода.

Ранее, 10 октября, Минобороны рассказало, как экипажи танков Т-80БВМ поразили укрепления формирований Вооруженных сил Украины в лесополосе под Угледаром. При этом танкисты выполнили боевую задачу и сопроводили колонну пехоты.

Об освобождении населенного пункта Угледар Вооруженными силами (ВС) РФ сообщалось 3 октября. В ходе операции в плен российским военнослужащим сдались 44 украинских бойца.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.