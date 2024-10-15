Артиллеристы не позволили формированиям ВСУ закрепиться на позициях под Угледаром

«Если оператор ошибся на одно деление, то снаряд уже ушел не туда, куда надо. То есть если на больше чем 1 мм, то снаряд дальше ушел, перелет. А если на меньше один, то уже недолет на цель», — рассказал о тонкости и ответственности работы наводчик с позывным Муравей.