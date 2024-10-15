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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 38-летним контрактником

Романа Кучуева похоронят в Косинском округе.

Источник: Reuters

В Косинском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО Романом Кучевым, сообщили в окружной администрации.

Роман Васильевич Кучуев родился в селе Коса 2 июля 1985 года. В зону специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины он отправился, подписав контракт, служил звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты.

30 мая 2024 года он погиб при исполнении боевой задачи, не дожив до своего 39-го дня рождения.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написали в Косинской администрации.

В комментариях к посту в сообществе муниципалитета косинцы выражают соболезнования отцу и брату Романа Кучева.

Траурный митинг начнётся в 13:00 на площади перед КДЦ в Косе, сообщили в окружной администрации.

Ранее стало известно о гибели на СВО 52-летнего Рината Галимова из Бардымского округа.