В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 38-летним контрактником

В Косинском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО Романом Кучевым, сообщили в окружной администрации.
Роман Васильевич Кучуев родился в селе Коса 2 июля 1985 года. В зону специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины он отправился, подписав контракт, служил звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты.
30 мая 2024 года он погиб при исполнении боевой задачи, не дожив до своего 39-го дня рождения.
«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — написали в Косинской администрации.
В комментариях к посту в сообществе муниципалитета косинцы выражают соболезнования отцу и брату Романа Кучева.
Траурный митинг начнётся в 13:00 на площади перед КДЦ в Косе, сообщили в окружной администрации.
Ранее стало известно о гибели на СВО 52-летнего Рината Галимова из Бардымского округа.