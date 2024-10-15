Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как вертолёт нанёс удар, он выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.
Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевого задания. Показано, как вертолёт готовится на аэродроме, демонстрируется его взлёт, выход ракет снят с нескольких ракурсов. Также на видео есть кадры возвращения машины на аэродром.