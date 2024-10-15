Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

Отмечается, что после того, как вертолёт нанёс удар, он выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как доложил авианаводчик, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.