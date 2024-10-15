Разведчиками 3-й общевойсковой армии группировки был выявлен опорный пункт ВСУ, после чего боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки выдвинулась на позицию и 220-миллиметровыми боеприпасами с термобарической смесью уничтожила вражескую цель.
Подразделения РХБ (Войск радиационной, химической и биологической защиты), поддерживая огнем штурмовиков и обеспечивая их продвижение вперед, практически ежедневно работают по целям ВСУ, выжигая украинские позиции, отметили в Минобороны.
Ранее, 14 октября, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на кураховском направлении. Военнослужащие разведывательного подразделения вычислили координаты местоположения противника с помощью беспилотников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.