Расчет ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск поразил опорный пункт ВСУ

Разведчиками 3-й общевойсковой армии группировки был выявлен опорный пункт ВСУ, после чего боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки выдвинулась на позицию и 220-миллиметровыми боеприпасами с термобарической смесью уничтожила вражескую цель.