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В Минусинске простятся с погибшим на СВО Андреем Караваевым

Он участвовал в спецоперации в должности командира инженерно-саперного отделения инженерно-саперной роты.

Источник: Соцсети

Уроженец Минусинска Красноярского края Андрей Караваев погиб в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Андрей родился 14 февраля 1995 года, окончил девять классов Енисейской школы № 3 имени Валерия Сергиенко, а затем отучился на автомеханика в Хакасском политехническом колледже. В 2015 году его призвали на службу в ракетные войска стратегического назначения старшим механиком-водителем. После этого минусинец решил остаться в армии, заключив контракт еще на три года.

В 2019 году он поступил на заочное отделение Хакасского технического института (филиал СФУ).

На СВО Андрей Караваев служил командиром инженерно-саперного отделения инженерно-саперной роты, отмечен медалью «За боевые заслуги». Погиб ефрейтор 2 октября 2024 года. Награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с бойцом пройдет 16 октября в центре культурного развития (улица Народная, 17) с 11:00 до 12:00.