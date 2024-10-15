В Минусинске простятся с погибшим на СВО Андреем Караваевым

Андрей родился 14 февраля 1995 года, окончил девять классов Енисейской школы № 3 имени Валерия Сергиенко, а затем отучился на автомеханика в Хакасском политехническом колледже. В 2015 году его призвали на службу в ракетные войска стратегического назначения старшим механиком-водителем. После этого минусинец решил остаться в армии, заключив контракт еще на три года.