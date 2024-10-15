Ревдинец Дмитрий Достовалов погиб в зоне спецоперации

Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Клепикова.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям и боевым товарищам Дмитрия. Светлая память», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Татьяна Клепикова.
С Дмитрием Достоваловым простились в храме Архистратига Михаила. Его похоронили на Аллее Славы местного кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что в Берёзовском 19 августа простились с 53-летним военным Эдуардом Левинских, погибшим в зоне спецоперации. Об этом рассказал глава городского округа Евгений Писцов.
Он погиб 30 июля 2024 года при боевых действиях на территории населенного пункта Новгородское Артемовской области ДНР. За проявленное мужество был награжден медалью «За отвагу».