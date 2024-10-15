Москалькова обратилась в Красный крест, чтобы прояснить судьбу курских жителей

Омбудсмен рассказала, что подняла эту тему на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич. «В прессе я прочитала, что Международный комитет Красного Креста посещал этих людей, но никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей», — сказала «РИА Новости» Татьяна Москалькова.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В сентябре жители Суджанского района попросили президентов России и Украины открыть гуманитарный коридор для вывоза мирного населения. Они приложили список с именами оставшихся на территории, подконтрольной ВСУ, в него вошли 186 человек. В Кремле заявили, что обращение не получали.
МККК согласился посетить Курскую область по приглашению Украины. 24 сентября представители комитета встретились с военнослужащими, взятыми в плен в ходе боевых действий. Их число не раскрывались. Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца установить местонахождение людей, вывезенных из Курской области.