Москалькова обратилась в Красный крест, чтобы прояснить судьбу курских жителей

Омбудсмен рассказала, что подняла эту тему на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич. «В прессе я прочитала, что Международный комитет Красного Креста посещал этих людей, но никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей», — сказала «РИА Новости» Татьяна Москалькова.