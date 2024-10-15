В Прикамье могут добавить выплаты за ребёнка для студенток и жён бойцов СВО

Выплаты за ребёнка для студенток и жён участников СВО могут добавить в Пермском крае, сообщает заксобрание региона.
Как сообщил телеграм-канал «Парламент Пермский край» утром 15 октября, инициатива была внесена губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Согласно новому проекту закона, выплаты смогут получать жёны участников специальной военной операции или жительницы региона, которые учатся в образовательном учреждении или вузе. Размер единовременной выплаты составит 134 650 рублей.
«В случае его принятия единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребёнка при обращении за её назначением до достижения ребенком возраста трёх лет. Порядок и условия предоставления будут определяться нормативными правовыми актами правительства Пермского края», — сообщает Заксобрание Пермского края.
Уточняется, что новый проект планируют рассмотреть на заседании парламента региона в октябре. Перед утверждением ему предстоит пройти два чтения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о случае с затруднениями во время получения выплат, с которыми столкнулась жительница Перми. Вдова участника СВО обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Игорю Сапко.