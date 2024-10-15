В Прикамье могут добавить выплаты за ребёнка для студенток и жён бойцов СВО

«В случае его принятия единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребёнка при обращении за её назначением до достижения ребенком возраста трёх лет. Порядок и условия предоставления будут определяться нормативными правовыми актами правительства Пермского края», — сообщает Заксобрание Пермского края.