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Алаудинов опроверг данные о расстреле военных ВСУ в Курской области

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Данные о расстреле военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при сдаче в плен являются фейковыми, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться. Это все морально-психологическое состояние, которое сегодня у войск ВСУ, приводит к тому, что они (командование — прим. ТАСС) должны делать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», комментируя появившуюся информацию.

Также он отметил, что военные ВСУ «частенько принимают решение о сдаче в плен».