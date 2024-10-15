Алаудинов опроверг данные о расстреле военных ВСУ в Курской области

«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться. Это все морально-психологическое состояние, которое сегодня у войск ВСУ, приводит к тому, что они (командование — прим. ТАСС) должны делать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», комментируя появившуюся информацию.