Осужденные помогают бойцам на передовой

Несмотря на то, что в исправительном учреждении содержатся люди, преступившие закон, многие из них сохранили в себе чувство долга и патриотизма, и помогают бойцам сохранять их жизни и здоровье, изготавливая своими руками маскировочные сети.



Осужденные, участвующие в волонтерской деятельности, неоднократно получали благодарственные письма от организации «Мы рядом». За полтора года волонтерами было изготовлено и передано на линию боевого соприкосновения 168 сетей. В настоящее время они начали плести сети для зимнего периода.



Участие в данной деятельности придает осужденным особый смысл в жизни, дает ощущение своей нужности и причастности к общему делу.