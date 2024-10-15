Осужденные помогают бойцам на передовой

В исправительной колонии № 27 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные присоединились к волонтерскому движению по изготовлению маскировочных сетей.
В учреждении под кураторством психологов и при поддержке благотворительного фонда «Мы рядом», в рамках кружковой работы организовано плетение маскировочных сетей осужденными: инвалидами и пенсионерами для специальной военной операции.
Правильно организованный труд осужденных приносит пользу обществу.
Несмотря на то, что в исправительном учреждении содержатся люди, преступившие закон, многие из них сохранили в себе чувство долга и патриотизма, и помогают бойцам сохранять их жизни и здоровье, изготавливая своими руками маскировочные сети.
Осужденные, участвующие в волонтерской деятельности, неоднократно получали благодарственные письма от организации «Мы рядом». За полтора года волонтерами было изготовлено и передано на линию боевого соприкосновения 168 сетей. В настоящее время они начали плести сети для зимнего периода.
Участие в данной деятельности придает осужденным особый смысл в жизни, дает ощущение своей нужности и причастности к общему делу.