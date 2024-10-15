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Трофейную технику НАТО представят в Краснодаре

Выставку откроют в парке 30-летия Победы. На ней будут показывать оружие, беспилотники и другие завоеванные военные вещи. Выставка продлится с 19 по 22 октября.

— Передвижная выставка вражеской боевой техники, стрелкового оружия и БПЛА приедет к нам из Ставрополя. В других городах России она собрала тысячи зрителей. Взрослых и детей, которым интересно, с чем приходится сталкиваться нашим бойцам. Возле каждого экспоната участники СВО будут давать свои пояснения, — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в своих соцсетях.

Как отметил глава города, российские бойцы показали, что нет непобедимой техники. Даже немецкие танки и британские бронемашины становятся трофеями.