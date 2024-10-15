Воронежцев попросили отдать военным старые дисковые телефоны

«Российская армия нуждается в простых, но надежных дисковых телефонах для подразделения связи, выполняющего задачи в зоне СВО. Советские коммуникаторы ТА68 — идеальный вариант, так как они просты, надежны и проверены временем. Уже собрано около 30 ТА68 и отправлено на фронт», — рассказали в управе.