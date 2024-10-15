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Воронежцев попросили отдать военным старые дисковые телефоны

Телефонные аппараты будут использовать в рамках СВО.

Управа Ленинского района призвала воронежцев отдать старые дисковые телефоны, которые пригодятся военным, участвующим в специальной военной операции.

«Российская армия нуждается в простых, но надежных дисковых телефонах для подразделения связи, выполняющего задачи в зоне СВО. Советские коммуникаторы ТА68 — идеальный вариант, так как они просты, надежны и проверены временем. Уже собрано около 30 ТА68 и отправлено на фронт», — рассказали в управе.

Сбор организовали Управа Ленинского района при поддержке благотворительного фонда «Сорока» и ряда предприятий.

Отдать ненужный телефонный аппарат можно в управу (улица 20-летия Октября, 115, кабинет 118), в благотворительный фонд «Сорока» Телефон для связи +7 (903)858−68−48.) Важно, чтобы аппарат был в исправном состоянии.

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