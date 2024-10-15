Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Николаеве произошел взрыв

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Источник: AP 2024

Подробности не приводятся, комментариев властей не поступало.

По данным официального ресурса для оповещения, на всей территории Украины, в том числе в Николаевской области, объявлена воздушная тревога.