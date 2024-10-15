В Николаеве произошел взрыв

Подробности не приводятся, комментариев властей не поступало.
По данным официального ресурса для оповещения, на всей территории Украины, в том числе в Николаевской области, объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Подробности не приводятся, комментариев властей не поступало.
По данным официального ресурса для оповещения, на всей территории Украины, в том числе в Николаевской области, объявлена воздушная тревога.