Власти Кубани увеличили выплаты новым контрактникам до 1,5 млн рублей

Об утверждении единовременных выплат при заключении военного контракта в размере 2,6 млн руб. сообщил 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вслед за Белгородом по размеру финансовой поддержки идет Ханты-Мансийский автономный округ, где с 4 октября увеличили региональные выплаты рекрутам на 900 тыс. руб., и всего новобранцы могут единовременно претендовать на 2,35 млн руб. В сентябре власти Ямало-Ненецкого автономного округа стали перечислять контрактникам по 1,9 млн руб. (ранее 1,1 млн).