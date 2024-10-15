«Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному “Искандеру”», — сказал он.
По словам подпольщика, целью был бронетанковый завод на улице Скороходова, по нему нанесли пять ракетных ударов. Одно из попаданий пришлось в емкости с горюче-смазочными материалами, поэтому на месте взрыва начался мощный пожар с густым черным дымом.
В результате этого удара удалось уничтожить около десятка единиц техники, погибли или получили ранения более 30 военных, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, после 10:00 в Николаевской области дважды объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали, что в областном центре были слышны взрывы.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.