ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, сообщили в подполье

«Бандеровские каналы выставляют некий ресторан в Октябрьском и пишут, что били в него и по рынку, который рядом. Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному “Искандеру”», — сказал он.