В Омской области простились с бойцом СВО Иваном Плохих

Он родился седьмого апреля 2003 года в поселке Весёлый. Закончил девять классов Звездинской школы. Воспитывался герой в многодетной семье, где был пятым ребенком. Год проходил воинскую службу, получил наградный знак «Гвардия». Вернулся домой, а через полгода заключил контракт и 14 мая 2024 года ушел добровольцем, чтобы принять участие в специальной военной операции. Там он был старшим водителем-механиком мотострелковой роты.