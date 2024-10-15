В Омской области простились с бойцом СВО Иваном Плохих

Участник специальной военной операции погиб третьего августа во время выполнения боевых задач.
В Омской области состоялось траурное событие. В последний путь проводили 21-летнего Ивана Плохих. Об этом сообщает Москаленское МО ВПП «Единая Россия».
Он родился седьмого апреля 2003 года в поселке Весёлый. Закончил девять классов Звездинской школы. Воспитывался герой в многодетной семье, где был пятым ребенком. Год проходил воинскую службу, получил наградный знак «Гвардия». Вернулся домой, а через полгода заключил контракт и 14 мая 2024 года ушел добровольцем, чтобы принять участие в специальной военной операции. Там он был старшим водителем-механиком мотострелковой роты.
«Иван по зову Родины, по велению сердца встал на её защиту. Он не пожалел свой жизни, ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас. Уходя на кровавую битву с неонацистами, он стал для всех жителей нашего края настоящим героем, истинным патриотом своей земли», — говорится в сообщении.
Представители власти и общественности выразили соболезнование в адрес родителей, воспитавших достойного защитника своей страны.
Напомним, ранее мы писали, что омским бойцам СВО доставили 10 печей для обогрева.