Под Волгоградом простились с погибшим в СВО бойцом Сергеем Оленевым

В Волгоградской области проводили в последний путь участника спецоперации на Украине Сергея Оленева. Трагичная новость пришла из Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, мужчина отважно защищал Родину, проявил мужество и с честью выполнил воинский долг.