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Под Волгоградом простились с погибшим в СВО бойцом Сергеем Оленевым

В Камышине проводили в последний путь героя спецоперации.

В Волгоградской области проводили в последний путь участника спецоперации на Украине Сергея Оленева. Трагичная новость пришла из Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, мужчина отважно защищал Родину, проявил мужество и с честью выполнил воинский долг.

Земляки вспоминают о погибшем защитнике как о добром и отзывчивом человеке.

«Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Оленева искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации Камышина.