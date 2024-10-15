Под Волгоградом простились с погибшим в СВО бойцом Сергеем Оленевым

В Волгоградской области проводили в последний путь участника спецоперации на Украине Сергея Оленева. Трагичная новость пришла из Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, мужчина отважно защищал Родину, проявил мужество и с честью выполнил воинский долг.
Земляки вспоминают о погибшем защитнике как о добром и отзывчивом человеке.
«Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Сергея Оленева искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации Камышина.