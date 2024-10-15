Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР наемника из Франции заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 28-летнего гражданина Франции Гийома Андреони, воевавшего на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщается на портале Генпрокуратуры РФ.

Источник: Reuters

Отмечается, что с мая 2022 года по апрель 2023 года Андреони участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За этот период наемник получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Французской Республики Гийома Андреони. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Андреони к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.