В ДНР наемника из Франции заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Отмечается, что с мая 2022 года по апрель 2023 года Андреони участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За этот период наемник получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей.