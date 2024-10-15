ВС России нанесли удары по силам 15 украинских бригад в курском приграничье

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й бригад Нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сводке ведомства.