Вписал свое имя в списки героев: Бахчисарай простился с участником СВО

«Сегодня состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции — жителем села Каштаны Ткаченко Виктором Александровичем», — сообщила Ястребова в своем Telegram-канале.
По ее словам, Ткаченко встал на защиту Родины добровольно, по велению сердца. Глава района выразила соболезнования родным и близким погибшего защитника.
«Виктор Александрович отдал жизнь за Родину, за мир, за будущее России. Своим мужеством он вписал свое имя в героический список Бессмертного полка. Вечная память», — написала Ястребова.