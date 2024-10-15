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Вписал свое имя в списки героев: Бахчисарай простился с участником СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Бахчисарай простился с погибшим героем специальной военной операции Виктором Ткаченко. Об этом сообщила глава районной администрации Анжелика Ястребова.

«Сегодня состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции — жителем села Каштаны Ткаченко Виктором Александровичем», — сообщила Ястребова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Ткаченко встал на защиту Родины добровольно, по велению сердца. Глава района выразила соболезнования родным и близким погибшего защитника.

«Виктор Александрович отдал жизнь за Родину, за мир, за будущее России. Своим мужеством он вписал свое имя в героический список Бессмертного полка. Вечная память», — написала Ястребова.