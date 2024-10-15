«Это случится внезапно». В США сделали заявление о спецоперации

Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.