«Это случится внезапно». В США сделали заявление о спецоперации

«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США», — отметил он.
По словам эксперта, ВСУ находятся в тяжелом положении на всех участках фронта. При этом их фундаментальная проблема заключается в отсутствии обученных военных, пояснил Джонсон.
«По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить», — резюмировал аналитик.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.