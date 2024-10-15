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«Это случится внезапно». В США сделали заявление о спецоперации

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в любом момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: © РИА Новости

«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США», — отметил он.

По словам эксперта, ВСУ находятся в тяжелом положении на всех участках фронта. При этом их фундаментальная проблема заключается в отсутствии обученных военных, пояснил Джонсон.

«По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить», — резюмировал аналитик.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.

Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.