В Татарстане появились новые льготы для участников СВО и их семей

Меры поддержки для контрактников и их семей охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальная поддержка, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан и другие значимые меры. В частности, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси. В Набережных Челнах и 13 районах республики предусмотрены льготы по земельному налогу. Участники СВО и члены их семьи освобождаются от налога на один неиспользуемый для бизнеса земельный участок. В 1 565 населенных пунктах 33 районов по решениям сходов граждан участники СВО и их семьи освобождены от уплаты средств самообложения на этот год. В некоторых районах предоставляются бесплатные пришкольные лагеря, бесплатные завтраки и обеды для школьников, компенсация части расходов на услуги по уходу за детьми в детсадах.