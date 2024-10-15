Российский «Иноходец» уничтожил украинский танк в Курской области

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск “Север” с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника», — говорится в сообщении.