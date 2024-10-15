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Российский «Иноходец» уничтожил украинский танк в Курской области

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» с помощью ударного беспилотника «Иноходец» уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск “Север” с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат цели было принято решение об уничтожении боевой машины противника», — говорится в сообщении.

В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА «Иноходец» ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Результативность ракетного удара подтверждается кадрами объективного контроля, добавили в ведомстве.