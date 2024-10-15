«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Также украинская армия потеряла 158 танков, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий. Среди 37 ликвидированных пусковых установок насчитывается девять HIMARS и шесть MLRS американского производства.
За последние сутки потери ВСУ составили свыше 200 человек.
Также Вооруженными силами (ВС) РФ было отражено восемь контратак в направлении населенных пунктов Русская Конопелька, Зеленый Шлях, Нижний Клин и Новоивановка.
Ранее в этот день военнослужащие ВС РФ с применением беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили танк украинских солдат в одном из районов Курской области.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.