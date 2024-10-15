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Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 23 тыс. военных

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении превысили 23 тыс. военных. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Также украинская армия потеряла 158 танков, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий. Среди 37 ликвидированных пусковых установок насчитывается девять HIMARS и шесть MLRS американского производства.

За последние сутки потери ВСУ составили свыше 200 человек.

Также Вооруженными силами (ВС) РФ было отражено восемь контратак в направлении населенных пунктов Русская Конопелька, Зеленый Шлях, Нижний Клин и Новоивановка.

Ранее в этот день военнослужащие ВС РФ с применением беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили танк украинских солдат в одном из районов Курской области.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.