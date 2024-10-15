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Шарий заявил о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область РФ, готовятся отступить на украинскую территорию. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Источник: Reuters

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал он в Telegram-канале.

Других подробностей блогер не привел.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 23 150 военнослужащих и 158 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.