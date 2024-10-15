В Прикамье простятся с погибшим 1 июля в зоне СВО Никитой Клементьевым

Ранее perm.aif.ru писал о гибели участника СВО Романа Кучевого. Он жил в Косинском округе. Родился в 1985 году. В зону спецоперации отправился, подписав контракт. Был гвардии рядовым. Служил в должности стрелка штурмовой роты. Житель Прикамья погиб 30 мая 2024 года, выполняя боевое задание. Траурный митинг пройдёт в селе Косе.