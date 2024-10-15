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В Прикамье простятся с погибшим 1 июля в зоне СВО Никитой Клементьевым

Он был уроженцем села Посад.

Прощание с погибшим в зоне СВО Никитой Клементьевым состоится в Прикамье.

Об этом сообщили в администрации Кишертского округа.

«Военнослужащий погиб 1 июля, выполняя боевое задание. Никита Клементьев был уроженцем села Посад. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорят в администрации округа.

Прощание с погибшим запланировано на 17 октября. Церемония начнётся в 12:00 в Посадком доме досуга по улице Советской, 16.

Ранее perm.aif.ru писал о гибели участника СВО Романа Кучевого. Он жил в Косинском округе. Родился в 1985 году. В зону спецоперации отправился, подписав контракт. Был гвардии рядовым. Служил в должности стрелка штурмовой роты. Житель Прикамья погиб 30 мая 2024 года, выполняя боевое задание. Траурный митинг пройдёт в селе Косе.