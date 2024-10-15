Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 15 октября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские военные за сутки отразили восемь контратак ВСУ в районах Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Русской Конопельки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанося удары по украинским войскам Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово. В районах 19 населенных пунктов Курской области поражены скопления живой силы и техники противника.
За время боев на Курском направлении украинская армия потеряла более 23 150 человек, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Заявления Алаудинова
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апты Алаудинов, назвал фейковыми данные о расстреле украинских военных при сдаче в плен в Курской области. По его словам, такие сообщения распространяются, чтобы помешать бойцам ВСУ сдаваться, так как многие подразделения уже оставляют позиции и бегут.
Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться. Это все морально-психологическое состояние, которое сегодня у войск ВСУ, приводит к тому, что они (командование — прим. ТАСС) должны делать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен.
Он также отметил, что даже элитные части ВСУ начинают сдавать оружие, стремясь сохранить жизнь.
Кроме того, Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили наемников, говоривших на немецком языке, на одном из участков фронта.
Был oдин участок непосредственно напротив спецназа «Ахмат», где появились иностранцы — немцы там были. Нo я могу гарантировать, что от тех немцев, oт тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя кoмандами. <…> Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, пo-моему, мало кто ушел живым.
Эвакуация из курского приграничья
Военные РФ за сутки эвакуировали 39 жителей приграничных районов Курской области в безопасные места, сообщили в пресс-службе правительства области. Спасено 28 человек в Кореневском районе, шесть в Большесолдатском, трое в Глушковском и по одному человеку в Беловском и Льговском районах. С сентября всего эвакуировано 398 человек, 194 из которых находились в розыске по заявлениям родственников.
Поиск вывезенных жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, и при возможности посетить их. Также она сообщила, что обратилась к Международному комитету Красного Креста с тем же вопросом, пытаясь прояснить судьбу этих людей.
По её словам, к омбудсмену поступили обращения от родственников, разыскивающих более тысячи вывезенных жителей. Задействованы все возможные каналы для их поиска.