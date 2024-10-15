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Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска во вторник атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив более 60 боеприпасов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерии, ударные БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.

Ранее мэр Горловки сообщал, что вследствие вооруженной агрессии в городе пострадали пять мирных жителей, включая водителя автобуса. Пушилин сообщил, что всем раненным оказана медицинская помощь.

Кроме того, в результате киевской агрессии повреждения получили семь жилых домостроений и рейсовый автобус.