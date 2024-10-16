«Это уже все это уже, считай разрезали фронт», — отметил он.
По словам полковника, тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Курской области, откуда им придется отходить. Аналогичные проблемы возникли и на Купянском направлении, где украинская армия скоро окажется в окружении, пояснил эксперт.
«Они маневрами действуют», — резюмировал Стариков.
На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента