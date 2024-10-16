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«Это уже все». На Украине заговорили о разрыве фронта

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска фактически разделили фронт на части для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Источник: © РИА Новости

«Это уже все это уже, считай разрезали фронт», — отметил он.

По словам полковника, тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Курской области, откуда им придется отходить. Аналогичные проблемы возникли и на Купянском направлении, где украинская армия скоро окажется в окружении, пояснил эксперт.

«Они маневрами действуют», — резюмировал Стариков.

На прошлой неделе командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента