На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет», — написал Кондратьев в Telegram-канале.