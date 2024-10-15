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На Кубани украинский беспилотник повредил жилой дом

КРАСНОДАР, 15 окт — РИА Новости. Дрон ВСУ повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий и помочь жителям восстановить поврежденное имущество.

Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, речь идет о частном доме.