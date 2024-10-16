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Беспилотник повредил дом в Краснодарском крае — губернатор

Пострадавших нет.

Беспилотник стал причиной повреждения жилого дома в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram (18+) написал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Об инциденте стало известно около десяти часов вечера 15 октября. Дрон повредил частный дом в станице Марьянской. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. По предварительной информации губернатора, пострадавших нет.

— Глава Красноармейского района доложил о ситуации, поручил ему держать на контроле ликвидацию последствий и помочь жителям восстановить поврежденное имущество, — заявил Кондратьев.