Беспилотник повредил дом в Краснодарском крае — губернатор

Беспилотник стал причиной повреждения жилого дома в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram (18+) написал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Об инциденте стало известно около десяти часов вечера 15 октября. Дрон повредил частный дом в станице Марьянской. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. По предварительной информации губернатора, пострадавших нет.
— Глава Красноармейского района доложил о ситуации, поручил ему держать на контроле ликвидацию последствий и помочь жителям восстановить поврежденное имущество, — заявил Кондратьев.