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Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Александрийской ордена Суворова бригады в связи с освобождением населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почетное наименование “гвардейское”. Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и неминуемо отступает», — приводятся в публикации слова министра.

Как сообщается в телеграмме, шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, более 1,6 тыс. воинов отмечены государственными наградами.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность присяге, а также выразил уверенность в том, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно обеспечивать безопасность России.