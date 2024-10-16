Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов отправил поздравительную телеграмму в адрес командования и солдат 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады, приуроченную к освобождению населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике. Эта информация размещена в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня, преумножая славные боевые традиции ветеранов, вы уверенно продвигаетесь на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и неминуемо отступает», — приводятся в сообщении слова министра.
По данным из телеграммы, шесть солдат бригады получили звание Героя России, а более 1,6 тысячи воинов были отмечены государственными наградами.
Министр выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение поставленных задач и верность присяге, выразив уверенность в том, что они продолжат с честью выполнять все задачи и обеспечивать безопасность страны.
Ранее российские военные взяли под контроль Левадное в Запорожской области. Балтийские морпехи из отряда «Шторм» прорвались на несколько километров и штурмом взяли поселок. Бойцы установили флаг РФ на северной окраине Левадного.