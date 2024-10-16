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Американская армия использовала на учениях вертолет производства РФ

Командование спецопераций армии США работало с российским Ми-17.

Источник: Аргументы и факты

Командование специальных операций армии Соединенных Штатов провело очередные военные учения. Подробности передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Во время тренировки американская армия использовала вертолет российского производства. Речь идет о Ми-17.

«В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть суть учений», — указали представители командования.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции российские силы успешно уничтожают украинские воздушные судна. Среди них Су-24, МиГ-29, Ми-17 и Ми-8.