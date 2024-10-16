Командование специальных операций армии Соединенных Штатов провело очередные военные учения. Подробности передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Во время тренировки американская армия использовала вертолет российского производства. Речь идет о Ми-17.
«В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть суть учений», — указали представители командования.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции российские силы успешно уничтожают украинские воздушные судна. Среди них Су-24, МиГ-29, Ми-17 и Ми-8.