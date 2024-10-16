В Британии ждут катастрофы для ВСУ из-за серьезных неудач под Курском

Как пояснил источник британской газеты Daily Express, серьезная неудача украинской армии под Курском заключается в потере позиций и продолжающемся наступлении ВС РФ.

Собеседник издания подчеркнул, что текущие события на нескольких участках боевых действий создают угрозу возможной катастрофы для Украины.