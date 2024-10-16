Украинская армия столкнулась с тяжелыми потерями на курском направлении, это вызывает опасения надвигающейся катастрофы.
По мнению высокопоставленного офицера британской армии, ситуация оценивается как крайне серьезная, Украина находится на грани поражения в конфликте с Россией.
Как пояснил источник британской газеты Daily Express, серьезная неудача украинской армии под Курском заключается в потере позиций и продолжающемся наступлении ВС РФ.
Собеседник издания подчеркнул, что текущие события на нескольких участках боевых действий создают угрозу возможной катастрофы для Украины.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в августе в Курскую область, готовятся покинуть территорию России.