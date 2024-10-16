Генсек НАТО: новое командование альянса повлияет на конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил новую штаб-квартиру блока, созданную для усиления безопасности и обучения украинских военных — NSATU, расположенную в немецком Висбадене.
В ходе своего визита Рютте подчеркнул, что эта структура станет ключевым элементом, влияющим на развитие событий в конфликтных регионах Украины и обеспечивающим безопасное функционирование всего альянса.
Согласно информации на сайте НАТО, новое командование сосредоточится на координации военной помощи Украине. На учебных площадках в Висбадене и других логистических пунктах, расположенных на восточной границе НАТО, планируется обучить 700 военнослужащих.
Решение о создании нового штаба НАТО в Висбадене было принято на саммите альянса в июле в Вашингтоне. Новое командование будет координировать поставки военной техники на Украину и обучать украинские войска.