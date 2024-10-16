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Красный Крест сообщил о контактах с Москальковой по ситуации в Курской области

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, в том числе по ситуации в Курской области, где с 6 августа ведутся бои с ВСУ. Накануне омбудсмен говорила, что пытается получить информацию о вывезенных из региона жителях, которых посетил МККК.

Источник: РИА "Новости"

«МККК находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека госпожой Москальковой и ее офисом по ряду актуальных гуманитарных вопросов, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям», — сообщили «РИА Новости» в российском офисе организации.

Как сообщала Татьяна Москалькова, в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области. Связь с ними была потеряна после 6 августа, когда ВСУ перешли в наступление в приграничных районах региона. Российский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в Украине Дмитрию Лубинцу с просьбой предоставить список вывезенных из Курской области жителей и сообщить их местоположение.

В марте 2022 года МККК открыл в Женеве бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной. Оно отвечает за сбор, систематизацию и передачу информации о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных с родственниками.