Красный Крест сообщил о контактах с Москальковой по ситуации в Курской области

Как сообщала Татьяна Москалькова, в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области. Связь с ними была потеряна после 6 августа, когда ВСУ перешли в наступление в приграничных районах региона. Российский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в Украине Дмитрию Лубинцу с просьбой предоставить список вывезенных из Курской области жителей и сообщить их местоположение.