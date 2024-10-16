Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ севернее Работина

«После того как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. Боевые задачи на Ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск “Днепр”, инженер по образованию», — рассказали в Минобороны.