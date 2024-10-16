Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ севернее Работина

Российские военнослужащие противотанкового подразделения приблизились к позициям ВСУ, следующей задачей было с помощью роботизированного ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника, уточнили в оборонном ведомстве.
«После того как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. Боевые задачи на Ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск “Днепр”, инженер по образованию», — рассказали в Минобороны.
Военнослужащий создал роботизированный комплекс с нуля и довел до окончательного результата. «Вышли на человека, на бойца, который с нуля сконструировал, создал модель. Сначала на компьютере и потом все это воплотил в жизнь», — отметил командир батареи ПТРК с позывным Турист.
Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла различные боевые испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она на гусеничном ходу, поэтому преодолевает даже сложные препятствия, пояснили в Минобороны. Управляется «Фагот» дистанционно. Уничтожает блиндажи, огневые точки и вражескую технику, не ставя под угрозу жизни российских военнослужащих.