«Грады» группировки войск «Центр» нанесли удар по ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение личному составу и технике противника в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что артиллеристы реактивными снарядами калибра 122 миллиметра нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, поразив скопление противника на расстоянии более 14 километров.
Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА. После массированного артиллерийского удара, нанесенного расчетами реактивных систем залпового огня «Град», штурмовые подразделения группировки приступили к зачистке опорного пункта и дальнейшему продвижению.