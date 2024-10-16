Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил два бронетранспортера MaxxPro

В Минобороны также рассказали, как в одной из ночных атак танкистам удалось увернуться от выпущенной по ним противотанковой ракеты ВСУ. Боевую машину тогда зацепило по касательной. Все остались живы и вернули машину в строй. «Они в одну сторону смотрели — наводчик и командир танка, а я смотрел вперед, наблюдал. Смотрю, летит, и сразу доклад. Командир танка быстро отреагировал: “Пушка на 30−00, откат!”. Откатились в безопасное место, смотрим, а там все горит. Но ничего, обслужили, сделали, на следующую ночь обратно выехали, отработали», — вспоминает механик-водитель с позывным Мура.