Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил два бронетранспортера MaxxPro

«Танкисты подразделения группировки войск “Восток” из Приморья, действуя на танке Т-80БВМ при освобождении одного из населенных пунктов на южнодонецком направлении, уничтожили два бронетранспортера MaxxPro американского производства», — сказали в ведомстве.
На предоставленных Минобороны РФ кадрах объективного контроля видно, как танк Т-80БВМ врывается в поселок, проламывая оборону противника. Российскую боевую машину атакует вражеский FPV-дрон, но уже в следующую секунду танк в упор расстреливает чужую бронетехнику. «Мы заехали, они спокойно себе ходили, водитель MaxxPro сидел в машине. Они увидели нашу машину, испугались, не понимали, что происходит. Мы начали работать», — рассказал на видео оператор-наводчик танка с позывным Ворон.
В военном ведомстве отметили, что танковые экипажи ежедневно совершают по несколько боевых выездов. Прямой наводкой и с закрытых позиций танкисты уничтожают вражеские огневые точки, тралами прокладывают коридоры через минные заграждения, обеспечивая наступление наших штурмовых подразделений. «Никогда никто никого не бросает. Экипаж эвакуировался, покинул танк из-за невозможности вести бой, кто-то ранен — сто процентов найдется кто-то из батальона в тыловом районе, которые захотят эвакуировать и едем, забираем, конечно», — сказал командир танка с позывным Чапай.
В Минобороны также рассказали, как в одной из ночных атак танкистам удалось увернуться от выпущенной по ним противотанковой ракеты ВСУ. Боевую машину тогда зацепило по касательной. Все остались живы и вернули машину в строй. «Они в одну сторону смотрели — наводчик и командир танка, а я смотрел вперед, наблюдал. Смотрю, летит, и сразу доклад. Командир танка быстро отреагировал: “Пушка на 30−00, откат!”. Откатились в безопасное место, смотрим, а там все горит. Но ничего, обслужили, сделали, на следующую ночь обратно выехали, отработали», — вспоминает механик-водитель с позывным Мура.
В МО РФ также проинформировали, что для прибывающих на пополнение танковых подразделений добровольцев-контрактников организовано обучение на полигоне под руководством опытных инструкторов. «Желание учиться у всех бешенное. Перенять опыт, научится у товарищей. Гоняем их на полигонах, только потом боевые выезды», — поделился командир танкового батальона с позывным Алтай.