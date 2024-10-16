Российские снайперы ВДВ рассказали о целях в курском приграничье

«После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера, такие как направление ветра, дистанция до цели и другие, второй номер дает целеуказание, а первый открывает огонь на поражение. Первым выстрелом, с дистанции более 1 000 метров, уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что снайперские пары уделяют особое внимание маскировке позиции. Военнослужащие используют тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку.
«Также снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания в поле зрения прицела», — отметили в Минобороны России.
Уточняется, что снайперы ВДВ ежедневно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым группам десантников в одном из приграничных районов Курской области.
«Мы работаем по появляющимся, замаскированным целям. В зависимости от калибра можем поражать и небронированную, и легкобронированную технику. Также ведем разведку местности, корректировку артиллерии. Сбиваем гексакоптеры, в простонародье “Баба-Яга”. Они несут очень большую нагрузку: до двух снарядов “стодвадцатки” (120-мм минометные боеприпасы — ред.) или “ТМ-ку” (противотанковую мину ТМ — ред.). Также работаем по FPV-дронам», — рассказал командир отделения снайперов с позывным «Циклоп».
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.